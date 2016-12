«Tapjakummut» läheb Ikeale kalliks maksma

Kokkuleppe detaile ei soovi Ikea avalikustada, sest seda ei ole veel kohus ametlikult kinnitanud, kirjutab Bild. Kolmapäeval teatasid ohvreid esindanud advokaadid, et Ikea maksab kolmele lapse kaotanud perele 48 miljonit eurot. Hüvitis jagatakse kolme pere vahel Curren Collas ( Pennsylvania), Camden Ellis (Washington) ja Ted McGee (Minnesota), kirjutab NBC News.

239 000 eurot annetab Rootsi mööblitööstus poiste mälestuse jäädvustamiseks lastehaiglatele, 96 000 eurot laste ohutusega tegelevale fondile.

USA tarbijakaitse näitas sel suvel, kui ohtlik on lapsele kinnitamata Malmi kummut. /AFP/Scanpix

Ikea korjas sel suvel pärast pärast McGee surmaga juhtunud õnnetust USAst ja Kanadast müügilt 36 miljonit Malmi nime kandvat kummutit. Lapsed said surma, kui jäid ümber kukkunud sahtlitega kummuti alla.

Novembris teatas Ikea, et surmaga lõppenud õnnetusi on alates 2011. aastast toimunud neli. Mööblitootja sõnul peavad sellised kummutid olema seina külge kinnitatud. Kuigi kummuteid on müüdud miljoneid, soovis vaid 300 000 peret saada komplekti, millega kummutit turvaliselt kinnitada.