Nordica reisijate arv jõudis 400 000 inimeseni

Tähtsündmus langes Tallinn-Amsterdami lennule, juubelinumbriga reisijaks osutus Ivar Julm Eestist, kes siirdus puhkusereisile. Olulist sündmust jagati kohapeal ka teiste reisijatega.

«Lõpetasin just vahetuse Tallinna Päästeteenistuses, kus töötan meeskonna vanemana. Selline üllatus on ikka tõeline üllatus,» rõõmustas uudist lennujaamas kuulnud reisija. Lennufirma Nordica lennukitega on ta lennanud ka varem. Nordicale soovis õnnelik reisija edu 2017. aastaks ja uusi lende. «Nordica on Eesti lennufirma, suurt edu Nordicale!»

Enne lendu oli reisijat lennuväravas isiklikult tervitamas ja head lendu soovimas Tallinn-Amsterdami liinil lendav lennukimeeskond. Lennufirma kinkis tähtsa sündmuse puhul õnnenumbriga reisijale kaks edasi-tagasi lennupiletit Hamburgi, mis on Nordica uus lennusihtkoht alates maikuust.