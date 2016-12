Lastesõbralikkus Eesti poodide moodi: autokärud ja kõik

«Coopi kauplustest on näiteks Maksimarketites autodega ostukärud, samuti väiksemat mõõtu lastele mõeldud ostukärud,» ütles poeketi pressiesindaja Martin Miido. Tema sõnul meeldib lastega peredele ka nutikassade lahendus. «Pultidega süsteem pakub lastele tegevust kogu poeskäigu ajaks kaupa skaneerides ning iseteeninduskassad pakuvad lastele võimalust ise kassapidajat mängida,» lisas Miido.

Comarketites ja Delice toidupoodides on lastesõbralike lahendustena kasutusel autokärud, mõnedes Comarketi kauplustes on lastele mõeldud väikesed ostukärud.

Ka Selveris on ainsate lastesõbralike lahendustena hetkel kasutusel autokärud, väiksed ostukorvid ning ostukärud koos turvatooliga. «Kõik eelnevad lahendused on osutunud väga populaarseks seega pole me neist loobuma pidanud, vaid pigem oleme hakanud uute lahenduste peale mõtlema,» ütles poe pressiesindaja Karl-Villiam Vaserik.

Prisma Peremarketi regioonijuhi Maarja Jüriöö sõnul on nende pood viimasel ajal pööranud tähelepanu sellele, kuidas muuta poes käimine lihtsamaks lastega peredele. «Paljude Prismade juures tänaseks tavapärasest laiemad ning tähistatud parkimiskohad lastega külastajatele, et lapsed ja turvahällid kenasti autouksest välja mahuksid ja poeuksele mõnusalt lähedal asuksid,» tõi ta näite.

Samuti hakkas pood pakkuma lastele tasuta puuvilju ning tehti eraldi lastekassad, kus laps treppi kasutades aidata emal-isal kaupa lindile tõsta ja hiljem ostusid kotti laduda. Jüriöö sõnul sobivad nende poodide laiad riiulivahed liikumiseks vankriga külastajatel. Samuti on Prismades kaksikutele mõeldud ostukärusid ja näiteks autokärusid, kuhu mahub istuma mitu last. Annelinna ja Narva Prismade juures ka tasuta laste mängualad.