Limonaadimaksu kehtestamine võib osutuda arvatust keerulisemaks

«Poliitiline kokkulepe oli maksustada lisatud suhkruga joogid. Mina ei ole spetsialist, aga eks selles valdkonnas (maaelu- ja rahandusministeerium) töötavad inimesed peavad vaatama, kas see käib ka piimatoodete kohta,» ütles töö- ja terviseminister Jevgeni Ossinovski.

Piimatoodete võimaliku maksustamise vastu räägib Ossinovski sõnul asjaolu, et neid loetakse toiduaineteks. «Kui võtta pakendiaktsiisi, siis piimapudelitel (erinevalt joogitaarast – toim) pandimärki pole,» rääkis minister.

Piimatoodete maksustamise teeb keeruliseks neis sisalduv loomulik suhkur laktoos. «Kui sul on väga väikese loomuliku suhkru sisaldusega jogurt, millele on palju lisatud suhkrut, siis lisatud magusa maksustamisel hakkavad tootjad rääkima, et Eesti lehmad annavadki eriti magusat piima,» ütles Ossinovski.

Laktoos saab saatuslikuks

Maitsestatud vee või limonaadi maksustamine on lihtne – kuna seal puudub loomulik suhkur, siis saab lisatud magusat mõõta ja maksustada. «Aga toodetes, kus on loomulik suhkru sees, ma olen skeptriline, et sealt on võimalik maksu võtta,» tunnistas töö- ja terviseminister.

Ossinovski sõnul oleks piimatoodete maksustamine tegelikult õiglane nii teiste kaubagruppide kui ka tervisemõju poolest, kuna Eestis on need tooted väga suhkrurohked.

«Aga kas see on puhttehniliste tehtav, et see maks on pärast normaalselt administreeritav, et ei tekiks pettusskeeme, ma ei tea,» tunnistas ta.

Astmeline maksustamine

Kui peale valitsuse moodustamist oli jutuks, et uus limonaadimaks hakkaks sõltumata suhkrusisaldusest olema 20 senti liitri kohta, siis töö- ja terviseminister sooviks sellest põhimõttest loobuda.

«Minu eesmärk on teha diferentseeritud maks ja seda olen rääkinud ka huvirühmade esindajale,» kinnitas Ossinovski. Teiste riikide kogemus näitab, et tootjaid motiveerib kahjulike ainete kasutamist vähendama just astmeline maksustamine. «Kui on eri maksuastmed ja aktsiisi vahe on piisavalt suur, siis ettevõtted soovivad saada oma tooteid just madalamasse rühma, et nende tooted oleksid odavamad ja rohkem konkurentsivõimelisemad,» rääkis Ossinovski. Ta lisas, et loodetavasti on limonaadimaksu eelnõud koostav rahandusministeerium nõus selle ka seadusesse kirjutama.

«Rahandusministeeriumil on fiskaalpoliitiliselt kaunis ükskõik, milline see maks on. Muidugi on neil lihtsam kui võtta kogu turumaht, panna 20 protsenti aktsiisi ja öelda, kui palju raha laekub,» tunnistas Ossinovski. Tema sõnul ei ole limonaadimaksu põhieesmärk mitte riigikassat täita, vaid parandada rahva tervist.

Vähe häid näiteid

Ossinovski tunnistas, et toidumaksude (rasva-, soola jms) maksude puhul on maailmas väga palju halbu maksustamisnäiteid ja üsna vähe häid näiteid. Üks väheseid häid näiteid on ministri sõnul lisatud suhkruga joogid.

«Me (valitsus – toim) oleme kokkuleppinud, et teeme ära selle, mille osas on meil kindlus, et see annab tervisemõju, et seda on võimalik administreerida ja kus ei teki pettusskeeme, tülikat bürokraatiat,» sõnas minister.

Limonaadimaks peaks hakkama kehtima 1. jaanuarist 2018. Kindlasti ei ole tulemas suhkrumaksu. «Esiteks pole olemas selleks poliitilist kokkulepet ja ei ole tuvastanud ühtegi veatult toimivat süsteemi maailmas,» ütles töö- ja terviseminister.