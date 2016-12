Populaarne lelu sattus tõsiste süüdistuste alla

USA föderaalne kaubanduskomisjon menetleb kaebust, mille kohaselt edastavad Cayla nukk ja i-Que robot kõnesalvestisi firmale Nuance Communications, millel on leping sõjaväe ja õiguskaitseorganitega, kirjutab CBS.

Mullu oli tõsiste süüdistustega silmitsi Mattel, kelle nukk Hello Barbie suutis koguda laste ja nende perede kohta infot, mida sai hiljem kasutada turunduseks.

Cayla ja i-Que roboti mänguasjade kohta esitatud kaebuses leitakse, et ostjalt ei saa eeldada teadmist, et lapse häält võidakse salvestada ja seda salvestist kasutada. Mänguasjatootja Genesis ei lükanud kaebust kohe tagasi. Nuance juht Richard Mack teatas, et nende firma suhtub privaatsusesse tõsiselt ning firma poliitika kohaselt ei müü nad kogutud salvestisi edasi reklaami või turunduse eesmärgil.

Manipuleerib lastega

Cayla nukk seisab silmitsi veel ka teise tõsise süüdistusega. Nimelt on see seadistatud Disney toodangut reklaamima. Nuku uurimisel leiti, et see on seadistatud soovitama teisi Disney tooteid. Näiteks ütleb nukk, et tema lemmiklaul on «Olgu nii» multifilmist «Lumekuninganna ja igavene talv», nukk nimetab oma unistusena Disneylandi külastust.

Kaebuse esitaja sõnul on lastel eriti raske sellise varjatud turunduse puhul saada aru, et tegemist on reklaamiga. Ka heidetakse Caylale ette, et see kogub laste käest isiklikke andmeid. Näiteks palub nukk lastel öelda, kes on nende pere, kas nad käivad koolis ja kus elavad. Need salvestised edastatakse väidetavalt Nuance Communicationsile, kel on firma väitel 30 miljonit häälenäidist. Võimalikust andmete kogumisest nukutootja ostjaid ei teavita, rikkudes seadust, mis keelab alla 13-aastaste kohta info kogumise.

Cayla nukku saab iga 15 meetri raadiuses oleva nutitelefoni või tahvelarvutiga Bluetoothi abil sisse häkkida. Ka avastati, et kui nutitelefon on ebaturvalist Bluetooth süsteemi kasutades nukuga ühendatud, siis sellele helistades on võimalik mõlemal salaja pealt kuulata salvestis nii Cayla kui ka i-Que roboti tehtud salvestisi.