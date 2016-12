Bussijuht soovitab kõigil sõitjatel narvakatest eeskuju võtta

«Buss on alati väga puhas, mitte ainsatki paberitükikest pole vedelemas. Kui keegi on midagi kilekotti pannud, viib ta selle ise välja. Nii on see olnud aastaid. Saan selle kandi reisijatega väga hästi läbi,» kiitis Kaarel Mägi Narva sõitjaid Meie Maale. Bussijuhi sõnul peaks Eesti riik selle piirkonna arenguks enam tegema, muidu võib tulla sotsiaalne plahvatus, sest tööpuudus on seal väga suur, ehkki pealehakkamine on natuke ka oma teha.

Liiklejate harimise huvides toome ära ka ühe bussijuhte väga häiriva käitumisviisi. See puudutab alla 70 kiirusega liiklejaid, mistõttu jääb sõiduki taha tropina busse ja muid sõidukeid. «Bussid peavad aga graafikus püsima. Oleks mõistlik, et aeglased sõitjad võtaksid möödalaskmiseks korraks tee äärde. Kui vastutuleva liikluse tõttu on aga võimalik möödasõitu üritada, lisatakse gaasi. See väsitab. Välismaal võtavad isegi rekajuhid hoo maha, paljud kohalikud aga ei näe ega kuule.»