Kuidas valida restoranis õige vein?

Ettekandjate sõnul on tegelikult veini valimiseks üsna lihtne viis. Kui inimene tunneb, et valis vale veini, siis tuleks seda öelda.

Veini eksperdi Robert Bohri sõnul ei tohiks inimene varjata oma eesmärke. Seega, kui plaanis on võimalikult odavalt end sõpradega purju juua, siis tuleks seda ka öelda. Või kui plaanid hoopis oma perekonna liikmetele muljet avaldada mõne hea veiniga, siis ei tasuks ka see kelnerile ütlemata jätta.

Ta tõi näiteid: «Olen väljas oma ülikooliaegsete sõpradega ning tahan võtta pudeli veini lihtsalt selleks, et purju jääda. Või olen väljas oma naise perega ning tahan neile muljet avaldada – või just ei taha neile muljet avaldada. Need kõik on erinevad olukorrad ja nõuavad ka erinevaid veine.»

Üks nipp on ka endale kindlaks teha, millised veinid sulle maitsevad. Mis riigist? Mis värvi? Mis viinamarjadega? Kas vein tohib olla kuiv? Kõik sellised asjad aitavad kelneril parima veini sinu maitsele välja valida.

Oluline on, et sa ei tunneks häbi, kui sa pole kindel, millist veini soovid või kui palju raha kulutada saad. «Ära karda välja näha nagu amatöör,» sõnas Bohr.

Probleem on aga selles, et esimestel kohtumistel üritatavad kõik endast head ja tarka muljet jätta. Bohri sõnul tuleks siiski uhkus alla suruda ja abi küsida, sest vastasel juhul võib veiniklaasi jõuda midagi sellist, mis joojatele üldse ei maitsegi.