Veebileht toob ühtlasi välja 11 asja, millest tuleks enne uut aastat lahti saada.

Kasutult seisvad talvejoped

Kui sa pole neid sel talvel seni veel kandnud ega plaani neid kanda ka järgnevatel kuudel, siis pole mõtet hoida kinni asjadest, mis lihtsalt ruumi võtavad. Kogu vanad talvejoped, sallid ja kindad kokku ning anneta need taaskasutuskeskustesse. On inimesi, kel läheb neid rohkem vaja kui sul.

Kasutult seisvad talvesaapad

Vaata uuesti punkti number üks. Kui sul on jalanõusid, mis seisavad tühjalt ja koguvad tolmu või on lihtsalt liiga kulunud, et neid kanda, siis on aeg need kas ära visata või annetada.

Toidu ülejäägid, mida sa ei söö

Pärast jõulu pidustusi on külmkapp täis toitu, millest kõike sa ei pruugigi ära süüa. Võta ette külmkapi puhastus ning viska ära kõik, mis on halvaks läinud ja alusta uut aastalt sõna kõige otsesemas mõttes värskelt.

Sahvris olevad asjad, mis kasutust ei leia

Praegu on õige aeg üle vaadata terve sahver. Sinna on ilmselt aasta jooksul kogunenud üsna arvestatav hulk asju, mis kasutust ei leia. Kui nende seas on asju, mis on halvaks läinud, siis viska need minema. Asjad, mis kõlbavad veel süüa, kuid mida sa süüa ei kavatse, võid annetada Toidupangale.

Kastid ja karbid, mida sa ei vaja

Sul pole vaja kõiki neid karpe ja kaste, mis seisavad ja tolmu koguvad. Vaata nendes olevad asjad üle ning jäta alles vaid vajalik.

Peost järgi jäänud vein

Kui vein on avatud, siis tuleks see ka kiiresti ära tarvitada. Pole mõtet jätta veini nädalaks ajaks seisma külmkappi. Sa võid osa sellest küll küpsetamisel kasutada, kuid mõistlik on siiski see lihtsalt ära valada.

Vanad kataloogid ja ajakirjad

Nii kui jõuluperiood algab, hakkab kodu täituma eriväljaannete ja kataloogidega. Jäta alles ajakirjad, mida soovid veel lugeda, kuid need, mida sul pole plaaniski lugeda, tasub lihtsalt vanapaberisse viia.

Vananenud ilutooted

Vanade jumestuskreemide ja ripsmeduššide alles jätmine ja nende kasutamine on üsna levinud probleem. Nimelt võivad vanaks jäänud ilutooted rikkuda nahka. Seega ära karda minema visata midagi, mis enam kasutust ei leia või on aegunud.

Kaunistused, mida sa ei kasuta

Kui sul on kodus vanu jõuluehteid, mida sa küll enam kasuta, kuid ikkagi alles hoiad, siis nüüd on aeg neist lahti öelda. Anneta vanad kaunistused taaskasutuskeskusesse, et enda jõulud puhtamaks ja teiste jõulud säravamaks muuta.

Jõulukaardid

Väga suure sentimentaalväärtusega, kuid ometigi ruumi võtvad ja tolmu koguvad jõulukaardid ei leia tegelikkuses palju kasutust. Hoia alles need, mis on sügava ja erilise tähendusega sulle, kuid vii ülejäänud vanapaberisse.

Laste vanad mänguasjad

Kui sul on lapsi, siis jõuludejärgne aeg on ideaalne vanade mänguasjade annetamiseks, sest laste tähelepanu on uute mänguasjade peal. Su lapsed ei pruugi neid igatsema jääda ja nende annetamine teeb mõned teised lapsed väga rõõmsaks.