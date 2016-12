Iiri väljaanne soovitab peojärgseks hommikuks eestipäraseid viinasokke

«Kui sa tunned end pärast liiga paljusid shot'e halvasti, siis Eestis on veider traditsioon, mille põhjal usutakse, et ravi võib olla sokkides. Tehnika on leotada sokke viinas ja soojas vees ning panna need siis jalga, et tassikese tee kõrval alkohol endast välja higistada,» vahendas ERR Irish Mirrorit.

Kui eestlased kasutavad viinasokke, siis Haitil ravitakse pohmelli voodooga, Vietnamis kleebitakse plaaster otsaette, Lõuna-Aafrikas süüakse lambaajudest valmistatud rooga ning Vana-Roomas maiustati praetud kanaarilinnuga. «Roomlased olid ajast ees, kui see puudutas praetud toite peojärgsel hommikul. Nad uskusid, et praetud kanaarilind aitab rahustada kõhtu,» seisis artiklis.