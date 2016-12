Eesti numbrimärk võib piiri taga anda aluse lätlase trahvimiseks

«Kui ma tulen peolt, kus kõik jõid alkoholi, va mina, ja ma istun eestlasele kuuluva auto rooli, kas politseil on õigus mind trahvida,» küsis Läti portaal Pietiek lõunanaabrite politseilt. Vastus oli jaatav.

Alates 1. jaanuarist võivad Läti politseinikud teha alaliselt seal elavatele, kuid välismaise numbrimärgiga sõitva auto juhile trahvi 140 kuni 400 eurot, kui juht ei ole tasunud uut maksu, vahendab TVnet portaali Pietiek. Õiguse trahvimiseks annab hiljutine seadusemuudatus.

Läti maksuamet on juba ammu mures sellega, et kuna autoregistreerimistasu on seal kõrgem kui naaberriikides, on paljud lõunanaabrid oma sõidukid võtnud arvele välismaal, eriti just Eestis. Et seda probleemi lahendada, kehtestati uus maks. Läti alaline elanik, kes sõidab välismaal registreeritud autoga, peab maksma kas kümme eurot päevas või 1000 eurot aastas. Kui tasu on maksmata, siis on politseil õigus juhti trahvida. Läti politsei teatel ei ole vahet, kas sõiduk on piiri taga registreeritud välisriigi või Läti elaniku nimele.

Läti riigikassasse peaks tänu uuele maksule laekuma 6,4 miljonit eurot.