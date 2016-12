Versace rõivabrändi süüdistatakse rassismis

Endine meessoost Versace töötaja kaebas rõivaettevõtte kohtusse, sest väidetavalt ta vallandati pärast seda, kui juhataja sai teada, et ta on mustanahaline, kirjutab The Independent

Nimelt olevat Versace poes töötajate vahel kindel kood, juhuks kui mustanahaline poodi siseneb. Nimelt edastavad sellisel juhul töötajad oma kaastöötajatele teate, et «D410» on sisenenud poodi. D410 on Versace musta värvi särkide värvikood.

Kui endine töötaja sellest teada sai, vastas ta juhatajale sõnadega: «Sa ikka tead, et ma olen afroameeriklane?» Selle peale väidetavalt juhataja ehmus ja keeldus edaspidi töötajale andmast puhkehetki. Kaks nädalat hiljem töötaja vallandati. Endise töötaja endi sõnul oli tema vallandamise põhjus see, et ta polnud «elanud luksuslikku elu».

Versace eitab kõiki süüdistusi ja soovib kohtuvaidluse lõpetada.