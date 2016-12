Mida need viis kuulsat brändinime tegelikult tähendavad?

Adidas – Kui sa arvad, et Adidas on lühend inglisekeelsest väljendist All Day I Dream About Soccer (iga päev ma unistan jalgpallist), siis paraku eksid. See nimi pärineb spordibrändi looja nimest Adolf Dassler, kes hakkas spordijalatseid tootma pärast esimest maailmasõda. Adidas koosneb tema hüüdnimest Adi ja perekonnanime kolmest esitähest.

ASOS – See tuntud netipood on lühend sõnadest As Seen on Screen (nagu ekraanilt paistab). 1999. aastal alustas pood pika nimega veebiaadressil, kuid levima hakanud lühend sai ootamatult populaarseks ja nii saigi AsSeenOnScreenist ASOS.

GAP – see sõna ise tähendab inglise keeles vahet või tühimikku. Ka rõivabränd viitab vanusevahele täiskasvanute ja laste vahel. Esimene GAPi pood avati 1969 eesmärgiga müüa kvaliteetseid teksasid.

Nike – see tuntud spordifirma nimi viitab Kreeka võidu jumalannale, kelle nimeks oli samuti Nike.

Starbucks – rahvusvaheline kohvikukett on oma nime saanud Moby-Dicki tegelaskuju järgi. Starbucksi asutaja Gordon Bowker ütles intervjuus Seattle Timesile, et algselt, kui nad nime otsisid, teadsid loojad, et see peab algama kombinatsiooniga „st“, sest see kõlab võimsalt. „Keegi tuli kaevanduste kaardi kaudu nime peale Starbo, mis oli ühe vana kaevanduslinna nimi. Niipea, kui ma seda kuulsin, meenus mulle kohe Melville’i esimene kaaslane Starbuck Moby-Dicki loost.