Mis tingimusel saad jõulukingi poodi tagasi viia?

«Võib juhtuda, et vahel satub kingikotti mõni ese, mis kingisaajale ei sobi,» sõnas Stockmanni turundusassistent Maria Leben. «Klientide rahulolu on Stockmannile oluline ning seetõttu on jõuludel kui ka muul ajal võimalik kassatšeki alusel 14 päeva jooksul tooteid tagastada või ümber vahetada.»

Leben siiski lisab, et sularaha nad reeglina ei tagasta, vaid kannavad tagastatava raha kinkekaardile, mida on siis võimalik kasutada kõikides meie osakondades, kaasa arvatud toiduosakonnas.

«Oluline on mainida, et kui tšekk on kadunud, aga ost on sooritatud meie püsikliendikaarti registreerides, siis on meil võimalik tšekk üles otsida ka püsikliendiprogrammist,» sõnas Leben ning lisas, et sellisel juhul peab kindlasti kohal olema ostu sooritanud inimene.

Ka Kaubamajast ja Kaubamaja e-poest ostetud kaubad saab soovi korral tagastada. Sarnaselt Stockmanniga kehtib ka neis 14 kalendripäevane tagastamisõigus. Pakiautomaati tellitud toodetele kehtib tagastamise õigus alates pakiautomaati saabumise teate kättesaamisest ning seda ka juhul, kui tegemist ei ole puudusega kaubaga.

Kaubamaja projektijuht Gertrud Rei tõi välja e-poest ostetud kauba tagastamise protsessi:

Kaupade tagastamiseks tuleb täita ära koos kaubaga saadud arve-saatelehel veerud «Tagastamine», märkides ära tagastatavad tooted ja nende kogused. Täidetud dokument edasta koos tagastatava kaubaga Kaubamajale. Tagastamiseks kasuta arve tagaküljel olevat spetsiaalselt tagastussilti.

Kaup tagasta võimalusel originaal-transpordipakendis ning kõik ühe tellimuse raames tagastatavad kaubad korraga. Tagastamisega seotud otsesed kulud kannab klient.

Tagastatav kaup peab olema kasutamata (kauba sobivust võib proovida ja tutvumise eesmärgil kasutada) ja rikkumata. Kaupadele, mida oma olemuse tõttu ei saa tagastada (nt pakendist välja võetud aluspesu, ujumis- ja päevitusriided, sukad-sokid, avatud pakendiga kosmeetika, parfüümid hügieenitooted, toidukaubad ja joogid) 14-päevane taganemisõigus ei kehti.

Kaubamajast ostetud kauba tagastamiseks või vahetamiseks tuleb Reidi sõnul kliendil pöörduda osakonna poole, kus ost sooritati. Müüjale on vajalik esitada Parterkaart ja ostutšekk või e-tšekk. Müügidokumendina aktsepteeritakse ka pangaväljavõtet.

Tagastatud kauba eest tagastab Kaubamaja kliendile ostusumma sularahas või kinkekaardina, olenevalt kliendi soovist.

«Tagastatud kauba eest tagastab Kaubamaja kliendile ostusumma koos kohaletoimetamise tasuga viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul. Tagasimakse tehakse samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti,» sõnas Rei ning lisab, et rikutud või kahjustanud tooteid tagastada ei ole võimalik.

Kui aga kingitused osteti mõnest toidupoest, näiteks nagu Rimi, ka siis on kingisaajal võimalik kink tagastada. «Rimi kauplustes kehtib värskuse garantii, mis tähendab, et kui klient pole rahul meilt ostetud toote kvaliteediga, siis hüvitame selle talle,» sõnas Rimi sisekommunikatsioonijuht Monika Kaljusaar ning lisas, et see garantii kehtib kõikidele puu- ja köögiviljadele, lihale, kala ja mereandidele, pagari-, leiva- ja piimatoodetele. «Probleemse toote puhul antakse selle eest raha 100 protsendi ulatuses tagasi või soovi korral probleemne toode asendatakse,» kommenteeris ta.

Kaljusaar märkis, et kindlasti peab tagastatava tootega peab olema kaasas ostutšekk ja kaebus tuleb Rimile edastada toote säilivusaja jooksul ja mitte hiljem kui ostule järgneval päeval. «Tooted, millel puudub pakend ja säilivusaeg nagu näiteks puu-ja köögiviljade puhul, tuleb kaebus esitada samal või järgmisel päeval pärast ostu sooritamist,» sõnas Kaljusaar.

Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Kaljusaare sõnul tarbijal ka muud seadusest tulenevad õigused. «Muuhulgas on tarbijal võlaõigusseadusest tulenevalt juhul, kui asi ei vasta koguse, kvaliteedi, liigi, kirjelduse ja pakendi osas lepingutingimustele, õigus nõuda mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui kahe kuu möödudes puuduse avastamisest, asja parandamist või asendamist,» märkis ta. «Ja alles siis, kui asja parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub, nõuda ka lepingust taganemist ja asja ostuhinna tagastamist.» Kaljusaar lisas, et võlaõigusseadusest tulenevate õiguste kasutamisel värske toidu kategooria toodete suhtes, tuleb tarbijal tõendada kaebusega seonduvaid asjaolusid.

