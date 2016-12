Esimene riik maailmas loobub FM-raadiotest

Norra parlamendi otsuse kohaselt algab FM lainepikkusest loobumine 11. jaanuarist Norlandi maakonnast ning nö liigub sealt edasi lõunapoole, kirjutab Local. Selle otsuse tagajärjel muutuvad kasutuks ligi kaheksa miljonit raadiot.

Kuigi uuendus oli ammu teada, ei tee see norrakaid rõõmsaks. Kahele kolmandikule ei ole selline digipööre meelt mööda. Norra kohalike raadiojaamade liidu esimees Svein Larseni sõnul pole inimeste vastumeelsuses midagi üllatavat.

«On raske põhjendada, miks on vaja FM raadiod vahetada välja DAB vastu,» selgitas Larsen. Ta lisas, et arvestades Norra rahvusringhäälingu väga aktiivset reklaamikampaaniat selle uuenduse toetuseks, on muudatuse pooldajata nii väike arv üllatav.

«Aga Norra on oma otsuse teinud, nii praktilistel kui ka majanduslikel kaalutlustel ja nüüd on juba hilja seda tagasi pöörata,» sõnas Larsen. Norra algatust jälgitakse pingsalt mitmetes teistes riikides nagu Taani, Rootsi, Šveitsi ja Lõuna-Korea, mis kaaluvad sama digipööret

Mõned kohalikud raadiojaamad võivad Norras kasutada FM lainepikkust kuni 2022. aastani.