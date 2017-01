Šveitsi Coopi pood hakkab müüma putukaburgereid

Siiani pole Šveitsi seadus lubanud müüa toiduaineid, mis on valmistatud putukatest, ilma müügiloata, kuid eelmise nädala reedel lubas sealne riiklik toiduohutuse amet süsteemi lihtsustada, vahendab The Local. Alates 1. maist 2017. aastal võib Šveitsis müüa mis tahes toiduainet, seni kuni see vastab ohutust käsitlevatele eeskirjadele.

Coop kasutas kiirelt võimalust ja lubas järgmisest kevadest müügile tuua putukatest valmistatud tooted.

Oma pressiteates andsid nad teada, et töötavad koos Šveitsi start-up-ettevõtte Essentoga, mis on spetsialiseerunud putukatest toitude valmistamisele. Nende soov on toota «üllatavaid» tooteid, näiteks nagu lihapalle ja burgereid.

«Meie edu saladus on suutlikkus jälgida trende ja püsida uuenduslikud,» sõnas Coopi pressiesindaja Roland Frefel. «Putukate lisamine toitudesse aitab meie klientidel avastada uute maitsete maailm.»

Putukad on pea sama proteiinirikkad kui liha ja kala ning sisaldavad veel vitamiine, mineraale ja aminohappeid, kuid on lääne maailmale pigem tundmatud toiduallikad.

See kõik on aga muutumas, sest järjest enam otsitakse uusi viise, kuidas inimesi toita, sest inimpopulatsioon kasvab tohutul kiirusel. Fortune ajakirja sõnul on USAs ja Kanadas kanda kinnitanud üle 25 start-up-ettevõtte, kes pakuvad toiduks putukaid.

Coopi sõnul on putukad tegelikult väga maitsvad, kilgid pidavad maitsema kui kana ja Curculionoidea sugukonda kuuluvad putukad meenutavat pähkli maitset.