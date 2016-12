Katse: kui tõhus on tavatult kallis hambahari

«See on ju vibraator,» oli mitme kolleegi esmane reaktsioon, kui nad nägid Tallinna kaubamajast testimiseks toodud Foreo Issa hambaharja. Hambaharjade iPhoneks nimetatud vidin näeb tõesti erakordselt edev välja ja seda on suisa patt hoida vannitoas.

Aga kui uskuda maailma moeblogijaid, siis on tegu millegi enamaga kui elektrilise hambaharjaga. Selle silikoonharjased ei kulutavat hambaid, väidetavalt tuleb seda laadida vaid korra poole aasta jooksul ning otsikut tuleb vahetada korra aastas. Ka saavat sellega hambaid pesta suisa dušši all.

Tallinna kaubamaja müüb Issa hambaharja koos näopesuharjaga Luna ning komplekti hind on 179 eurot. Väikelaste mudeli hind on 102,99 eurot. Selle mudeli otsikut ei saa vahetada.

Foreo kodulehelt saab tellida hambaharja soodushinnaga 126,75 eurot (täishind on 169 eurot). Väikelaste mudeli soodushind on 74,25 eurot (99 eurot).

Kui tõhus see palju kiidetud hambahari tegelikult on, proovis aastaid elektrilist hambaharja kasutanud spordireporter Mariel Gregor. «Kui ma mõnikord pean komandeeringus olles kasutama tavalist hambaharja, siis on tunne nagu polekski hambaid pesnud,» rääkis veendunud elektrihambaharja usku Gregor.

Kummaline välimus

Issa väljanägemine üllatas testijat. «Selle pea on ju nii suur, kas see mulle suhu ära mahub,» kõhkles testija.

Kui Issa hambaharja juhend soovitab jagada hambad nö neljaks ja pesta iga osa 30 sekundit, kusjuures aja täitumisest annab hari ise märku, siis Gregori sõnul on sama funktsioon olemas ka tema tavalisel elektrihambaharjal.

«Liiga suur pea, minul oli sellega ebamugav pesta,» oli Gregori esimene hinnang hambaharjade iPhonele. Gregori sõnul häiris teda hambaid pestes see, et kui oma hambaharjaga pestes on harjased tunda, siis seekord oli suus tükike kummi. Ka ei olnud võimalik pesemise ajal aru saada, kui kõvasti tuleb harja suruda, suus oli lihtsalt tunda mingit arusaamatut surinat.

Kui tõhusalt hari Issa hambad puhtaks tegi, kontrollis Gregor spetsiaalse närimistabletiga, mis värvib katuga kaetud kohad punaseks. Kuna igemete ääred olid pärast Issaga pesemist punased, siis tuli hambad üle pesta. Selle tegemiseks eelistas Gregor oma hambaharja.

«Enam-vähem sama tunne, mis tavalise hambaharjaga pestes, eriti puhast tunnet ei tekkinud,» oli Gregori lõplik otsus karm.