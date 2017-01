Lugeja küsib: mida teha umbkeelse KÜ juhiga?

Vastab korteriühistute liidu õigusosakonna juhataja Urmas Mardi.

Vastavalt seadusele peab korteriühistul olema juhatus, mis seda juhib ja esindab. Juhatusel võib olla üks liige (juhataja) või mitu liiget. Korteriühistul ei pea olema juhatuse esimeest. Õiguslik pädevus ühistut esindada ja tehinguid teha on juhatuse liikmel. Juhul kui juhatuse liikmed otsustavad juhatuse esimehe valida, on esimehel peaasjalikult juhatuse tööd koordineeriv roll.

Korteriühistu kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek ja just nimelt on üldkoosoleku ainupädevuseks ka juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine. Seega peab iga korteriühistu ise otsustama, kas ollakse juhatuse liikmete tegevusega rahul ja vastavalt ka tegutsema.