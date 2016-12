Tasub teada: kui kaua kehtib toidupoe kliendikaardi boonusraha

Maxima

Kalendriaasta jooksul kliendikaardile kogutud Maxima raha kehtib järgmise aasta 31. märtsini. Seega 2016. aasta jooksul kogutud Maxima raha saab kasutada kuni 2017. aasta märtsi lõpuni. Pärast kehtivuse lõppu Maxima raha annulleeritakse ning seda ei kompenseerita.

Selver/Partnerkaart

Partnerkaardiga näiteks Selveris, aga ka mujal teenitud boonuspunkte saavad kliendid kasutada nende teenimisele järgneva aasta 31. jaanuarini (k.a) ehk siis sel aastal Partnerkaardile kogutud raha aegub 2017. aasta jaanuari lõpus.

Rimi

Rimi kliendikaardile kogunevat boonusraha saab kasutada ühe aasta jooksul. Kliendil on võimalik näha käesoleva jooksva kuu lõpus aeguva raha summat kauplustes asuvas terminalis ja sinurimi.ee iseteeninduskontol. Kui kliendikaardile laekunud raha hakkab aeguma, ilmub kassapidaja ekraanile vastav teave ning kassapidajad on kohustatud kliente sellest informeerima.

Gross

Grossi kaupluste kliendikaardile kogutakse boonust kuus kuud ja seda saab kasutada kuus+üks kuud. Kogumisperioodid ja kehtivused on kalendriaasta järgi fikseeritud ja neid on kaks:

1. jaanuari, veebruari, märtsi, aprilli, mai, juuni ostude eest kogutakse boonust kuni 30. juunini ja sellega saab tasuda kuni 31. juulini;

2. juuli, augusti, septembri, oktoobri, novembri ja detsembri ostude eest kogutakse boonust kuni 31. detsembrini ja sellega saab tasuda kuni 31.jaanuarini.

Pärast kehtivuse lõppu annulleeritakse boonusjääk ning seda ei kompenseerita. Boonuste kogumisi ja realiseerimisi saab klient vajadusel küsida kaupluste kassadest.

Coop/Säästukaart

Kui Säästukaart hakkab aastalõpu eel aeguma, siis sobilik aeg uut tellima minna on vähemalt kaks nädalat enne olemasoleva kaardi kehtivusaja lõppu. Kaardiomanikele, kes on on sooritanud kaardi aegumisele eelneva kuue kuu jooksul vähemalt ühe ostu Coopi kauplustes, saadetakse uus kaart koju tasuta.

Comarket

ABC poodide (Comarket, Delice) sooduskaardid kehtivad samuti ühe aasta ning kui kehtivusaja lõpp läheneb, tuleb enne uue kaardi saamist maksta ära aastatasu.