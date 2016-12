Söödav kuld kogub toidulaual järjest rohkem populaarsust

Olgu tegemist maailma kõige kallima grillitud juustu, jäätise kokteili, suflee või sushiga: selleks, et ta oleks oma hinda väärt, peab ta kindlasti sisaldama söödavat kulda.

«Paljud kokad üritavad tänapäeval oma toitudest luua ka visuaalselt kaunid teosed,» sõnas teadusuuringute keskuse Wealth-X direktor Winston Chesterfield. «Mitte ainult sellepärast, et see ala on äärmiselt konkurentsivõimeline, vaid ka sellepärast, et see on üks osa, et saada hinnatud restoraniks.»

Samamoodi nagu söödavad lilled, sädelus ja muu värviline kaunistus, söödav kuld lisab toidule uue dimensiooni, andes talle visuaalselt palju juurde.

Söödava kulla lisamine toidule on aidanud oma mainet parandada ühel New Yorgi restoranil – Serendipity 3. Nad on end tänu söödavale kullale ka Guinnessi maailmarekordite raamatusse sisse kirjutanud.

Restorani asutaja ja omaniku sõnul Stephen Bruce'i sõnul näeb kõik parem välja, kui see on kullaga kaetud. Restoran alustas kulla kasutamisega 2004. aastal.

«Söödava kullaga töötamine on nagu iga teise toiduainega töötamine. Me kasutame enda menüüs erinevaid toiduaineid, et nad näeksid välja nagu kunstiteosed,» sõnas Bruce.«Inimesed armastavad ekstravagantsust ja on valmis maksma selliste toodete eest.»

Restoran on saanud auhinna ka kõige kallima võileiva (205 eurot) ja hamburgeri (282 eurot) eest.

Kuigi kulla söömine võib kõlada imelikult, on see tegelikult üsna ohutu. Siiski tasub meeles pidada, et see toiduaine ei anna ka kehale mingisuguseid toitaineid.