Soome eksperiment jõulude ajal poed lahti hoida tõi rohkelt külastajaid

Tänu hiljutisele seadusemuudatusele võisid soovijad oma poode lahti hoida nii kaua kui vaja, kirjutas Yle. Varasemalt sätestas jõuluaegset avatud olemise aega seadus. Kogu pühadeperioodi vältel pikalt poeuksi lahti hoidnud S-Groupi Hämeenmaa ühistu, kellele kuuluvad Prisma kauplused Lahtis, Hämeenlinnas, Riihimäkil ja Forssas, ennustas võrreldes eelmise aasta sama ajaga kuni viieprotsendilist käibe tõusu.

Peaaegu kõik Kesko jaeketi poed ühinesid samuti katsetusega hoida poode pühade ajal lahti. Enamik avatud poodidest andis teada, et neil läks möödunud aastaga võrreldes paremini.

Vähem raiskamist

Üks hea põhjus poodide lahti hoidmiseks on see, et nii läheb vähem toitu raisku. Vantaas asuvas K-supermarketis võis jõulude ajal näha küll pidevat inimeste voolu. Poeomanik Pasi Hentilä plaanis esialgu hoida poodi kinni, kuid otsustas siiski olukorrale võimaluse anda. „Sellest sai meeldiv üllatus, meil on kliente küllaga,“ ütles ta.

Hentilä ütles ka, et olulised pole ainult müüginumbrid, vaid nii mõnigi kord tundus kliendile, et ta saab parema teeninduse osaliseks, kui pood on tihedamini avatud. „Palju vähem on ka neid asju, mis raisku lähevad, kui pood iga päev avatud on,“ sõnas poeomanik.

Poepidajad ütlesid ka, et neil pole pühadeks töötajate leidmisega küll mingeid probleeme olnud. Vantaa müüja Nazmie Merovcial oli hea meel tööle tulla, eriti kui ta kuulis, et jõulude ajal saab topelttasu. „Ma niikuinii ei tähista jõule,“ põhjendas ta.

Nii mõnigi hiline jõulupidajast ostuhuviline tuli poodi näiteks selleks, et jõulupraadi osta.

Eesti poodide avatus aastavahetuse ajal

Jõulud on selleks aastaks nüüd peetud, aga kuidas on Eestis poodide lahtiolekuaegadega aastavahetusel?

Maxima avab aasta viimasel päeval poed tavapärasel ajal ja sulgeb kella üheksast õhtul, vaid mõned suuremad kauplused on lahti kella kümneni. 1. jaanuaril avatakse poed taas kell kümme hommikul ning lahti on need üheksani õhtul, mõni üksik pood on aasta esimesel päeval ka terve aja suletud.

Prismad on aasta viimasel päeval avatud kell 8-21 ja aasta esimesel päeval kell 12-23.

Selverid avatakse 31. jaanuaril tavapärastel aegadel ja need jäävad avatuks kuni kella 21ni. Järgmisel päeval võib poeplaani pidada alates kella 12st kuni tavapärase lahtioleku ajani.

Rimid on avatud laupäeval alates tavapärasest ajast ning enamik sulgeb uksed kella 22st. Järgmisel päeval avatakse poed taas 12st ning suletakse kell 20, vaid üks pood jääb avatuks 22ni.

Konsumi, Maksimarketi ning A ja O puhul on raske mingit üldist tava välja tuua. Mõne poe puhul ei muutu kummalgi päeval midagi, mõni aga on suletud.

Täpsemate kellaaegade teadasaamiseks oleks mõistlik külastada oma kodupoodi või nende veebilehtesid internetis.