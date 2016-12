Õpilasfirma plaanib patenteerida kristallseebi

«Käsitööseepe on palju, aga enamasti on need kandilise kujuga. Meie mõtlesime, et seep võib olla ka disainielement, milles on võrdselt tähtsad selle nii selle koostis kui ka välimus,» rääkis firma üks loojatest Jarita Maaria Rintamäki Lääne Elule.

Seep muidugi lõhnab hästi ja on kasulik, sisaldab nii kitsepiima, glütseriini, eeterlikke õlisid, kookospiima ja mett. Seebi saladus ei olegi selle koostises – valmis seebimass ostetakse poest, vaid selles, kuidas anda seebile lahe kristallilik väljanägemine. Ja seda tüdrukud ei paljasta. «See on meie ärisaladus,» ütles teine firmalooja Elis Aksli.

Rintamäki kinnitas, et seepe ei tee nad vormi järgi, sestap on iga seep erinev. «Sada patent

protsenti käsitöö. Ühe seebi peale kulub meil praegu kokku umbes tund, millest pool tundi võtab seep ise ja teise poole pakendamine ja kõik muu,» lisas ta.

