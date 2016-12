Politsei: lastele tuleks pürotehnika kasutamist selgitada

Lõuna prefektuuri politseimajori Tarmo Stokkeby sõnul pöörduti möödunud aasta detsembris politsei poole umbes 120 korral, kus teatati hooletult pürotehnikaga ümberkäivatest noortest, kes võivad selliselt iseend, teisi või kellegi vara kahjustada. Samuti oli osa teadetest seotud paugutamistest tingitud rahurikkumistega. Enim selliseid teateid laekus Tallinnast, Tartust, Kuressaarest ja Pärnust.

«Laste puhul piirdub politsei enamasti selgitustööga, sest paljudel juhtudel ei taju lapsed enne täiskasvanute sekkumist oma tegevuse tagajärgi ega pruugi sedagi teada, et lakkamatu paugutamine öörahu ajal on seadusrikkumine. Laste ja noorukite suhtes aitab seaduslikest piirangutest rohkem lastevanemate kasvatustöö,» selgitas Stokkeby.

Ta toonitas, et lastele tuleks selgitada, kuidas pürotehnilisi tooteid ohutult ja teisi inimesi häirimata kasutada. Kui lapsevanem või muu tuttav otsustab noorukile soetada ilutulestikku, peaks kindlasti seletama, millega on tegu, millal ja kuidas konkreetset asja kasutada ning kuidas tagada enda ja teiste ohutus. Peaks ka jälgima, et lapsed neid nõudeid järgivad.

«Niimoodi saaks ära hoida õnnetusi ja kindlustada, et tooteid kasutatakse nõuetepäraselt ega minda seadustega vastuollu,» rõhutas politseimajor.

Seadus ütleb, et kõige ohutumaid pürotehnilised tooteid on lubatud müüa alates 12. eluaastast. Nooremale kui 12-aastasele taoliste toodete müümisega kaasneb vastutus. Järelkontrolli selle üle teostab esmajärjekorras tehnilise järelevalve amet.

«Pürotehnikaga ringi käimisel järgige alati ohutusnõudeid – ärge kasutage pürotehnikat rahvarohketes kohtades ja jälgige, et pürotehnika oleks inimestest ohutus kauguses,» lisas Stokkeby.

Samuti ei tohi pürotehnika sattuda alkoholi tarvitanud sõbra või tuttava kätte, kes võib ebaadekvaatses olekus ohtu seada nii enda kui ka teiste elu. Laste kätte sattunud pürotehnika on aga ohtlik nii neile endile kui ka ümberkaudsetele inimestele ja nende varale, sest lapsed ei pruugi alati kõike ohte ette näha ning mõelda.