Lugeja küsib: miks kasutakse piparkoogiglasuuris halva mainega E-ainet?

«Miks kasutavad Eesti Leivatööstus ja Reval Kondiiter oma piparkoogiglasuurides toiduvärvi karmiin (E120), mis on teadupärast tehtud kilptäidest (mis on iseenesest juba häiriv fakt) ning võib põhjustada astmat ja hüperaktiivsust. Piparkoogiglasuurid on ka lastele mõeldud toode ning ma ei mõista, miks on läinud sellised suured firmad raha kokkuhoidmise teed tervise arvelt?» küsis lugeja.