Taxify tõstab aastavahetusel sõiduhinna neljakordseks

Taxify tegevjuhi Martin Villingu sõnul on viimaste aastate statistikast näha, et tavaliste tariifidega sõitmise asemel eelistavad paljud taksojuhid aastavahetusel aega veeta pere seltsis ja nii võib autode arv tavapärasega võrreldes isegi väheneda. Seepärast meelitab Taxify oma juhte kopsaka tunnipalgaga, mis võib küündida 50-65 euroni. Klientide jaoks tähendab see aga seda, et keskmine sõit läheb neile maksma 14-17 eurot.

Selleks, et info võimalikult paljude juhtideni jõuaks saatis Taxify oma autojuhtidele järgneva sõnumi: «Hea partner! Aastavahetusel on erandkorras kõigil Taxify juhtidel sisse lülitatud äpikalkulatsioon ja hindu muudab Taxify vastavalt nõudlusele. Tippajal hinnad 3-4 korda kõrgemad tavapärasest! Tule ja teeni aastavahetusel 50-70 eurot tunnis!»

Eelmisel aastavahetusel tehti Taxify kaudu väga palju sõite, kuid 13000 inimesel ei õnnestnud autot tellida. Taxify eesmärgiks on Villingu sõnul pakkuda inimestele autot igal hetkel. «Seetõttu olemegi selleks aastavahetuseks planeerinud tegevusi, et sõitma tuleks rekordiliselt palju autojuhte ja võimalikult paljud klientidid saaksid turvaliselt koju,» ütles ta.

Kõigil klientidel on võimalik Taxify äpis sisestada soovitud sihtkoht ja seejärel näidatakse sõidu orienteeruv hind. Seega klient näeb hinda alati enne sõidu tellimist ja saab selle järgi otsustada, kas see talle sobib.