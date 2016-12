Elisa nutikindlustus osutus kliendi jaoks täiesti mõttetuks

Ago-Allan ostis selle aasta juunis Elisast erikampaaniaga 67 euroga mobiiltelefoni Samsung Galaxy J3 järelmaksule. Ennetuseks võttis mees ka Elisa poolt pakutud nutikindlustuse. Kui septembrikuus telefoni ekraanile mõra ilmus ja mees telefoni Elisa klienditeenindusse viis, tekkis aga nutikindlustusega probleeme.

«Seade saadeti ekspertiisi,» kommenteeris mees ja lisas, et esindusest anti talle küll asendustelefon, kuid kuna sellel puudusid nutivõimalused, siis ei suutnud telefon paranduses olevat mobiili asendada. «Ehkki tasusin edasi kallimat nutipaketti, telefoni järelmaksu ning ka kindlustust, ei olnud mul asendustelefoniga võimalik nutiteenuseid kasutada,» sõnas ta.

Ekspertiis tunnistas telefoni kindlustusjuhtumiks. Kui Ago-Allan esindusse läks, öeldi talle, et omavastutus on 20 eurot ning vana telefon on võimalik asendada sama marki uue telefoniga. Klient nõustus.

«Esindusse oma telefonile järgi minnes selgus, et niisama lihtsalt see ikka ei käi,» märkis mees ja lisas, et selleks, et sama telefon saada peab ta tegema 100 eurose juurdemakse. Klienditeenindaja oli maininud, et samuti on võimalik ka mõni muu telefon valida. «Otsustasin, et kui tuleb juurde maksta siis ostan vastupidavama ja kallima telefoni, soovides tasuda selle eest osamaksetega. Selgus, et osamaksetega teist telefoni osta ei saa, see tuleb koheselt välja osta,» tundis mees muret.

Elisa pressiesindaja Marika Raiski sõnul tuleneb hinna erinevus sellest, et eelmise Samsung J3 soetas klient erikampaaniaga, kus telefonil oli oluliselt soodsam hind. «Pakutud telefoni kliendihinnaks on 149 eurot ning kuna 67 euro eest sai klient kindlustuse raames uue telefoni valida ning 20 eurot oli omavastutus, siis küsiski teenindaja lisaks 100 eurot,» kommenteeris Raiski. «Samuti olid kliendil eelmise telefoni eest osad osamaksed veel tasumata.»