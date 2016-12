Kuus mõtet: kuidas tuleval aastal rahaasjades edukam olla

«Edukus on õpitav oskus,» kirjutab T. Harv Eker raamatus «Secrets of the Millionaire Mind» («Miljonärielu saladused» - toim). Ta toonitab, et edukaks võib saada samamoodi, nagu mõnd spordiala või pillimängu harrastades muutud aina paremaks, kirjutab Independent. Kui sul on suur soov rikkaks ja edukaks saada, siis kaalu järgmiste elustiilimuutuste omaksvõtmist.

Suhtle edukate inimestega. Mõte on selles, et ümbritseda end andekate ja edukate inimestega, keda ühtlasi austad. Nende loov mõtlemine ja suur tahtejõud hakkab sullegi külge. Lisaks kipuvad inimesed rohkem suhtlema nendega, keda nad endasarnaseks peavad, mistõttu sageli rikkad suhtlevadki peamiselt rikastega.

Pane oma raha tööle. Üks efektiivsemaid viise rohkem raha teenida on selle investeerimine. Mida varem alustad, seda parem, sest ajaga omandad investeerimisvallas rohkem kogemusi ja teadmisi, kuidas edukalt investeerida.

Tööta rohkem. Lihtne – kui tahad rohkem teenida, siis tuleb ka selle nimel rohkem tööd teha. Kui hangid mõne lisatöö, kinnistad sellega oma positsiooni tööturul ning suurendad oma kontakte ja kogemusi. See on ka hea võimalus mõne oma hobi (maalimine, fotograafia, muusika, õpetamine) edasi arendamiseks.

Õpi ja veelkord õpi. Rikkad eelistavad meelelahutusele pigem enese harimist. Isegi kui neil pole ette näidata mõnd uhket haridust, et tähenda see, et nad ei tunneks maailma asjade vastu huvi. Kui tahad nende moodi olla, siis unusta televisioon ning sukeldu investeerimise ja igapäevaste rahaasjade raamatutesse. Halba ei tee ka mõne eduka inimese elulooga tutvumine.

Harju ära ebamugavate asjadega. Kui soovid olla edukus, tuleb sul ka harjuda sellega, et tunned vahel end ebakindlana. Edukuse võti seisneb muuhulgas ka selles, et leida ebakindluses mugavus. Seepärast peaks juba varakult selgeks saama, et edukas elu pole samaaegselt lihtne ning vajadus mugavuse järele võib muutuda laastavaks. Kui soovid sellist elu, siis tuleb arvestada, et ebamugavusest või ebakindlusest tuleb üle olla. Üks hea vahend selleks on näiteks mõelda viiele asjale või tegevusele, mis tekitavad sinus ebakindlust, kuid samaaegselt aitavad sul üles ehitada paremat tulevikku ning neid praktiseerima asuda.

Sea visuaalsed eesmärgid. Edukusele pühendumine nõuab aega, julgust, keskendumist, teadmisi ja palju vaeva. Seda võib olla mugavam saavutada, kui sihid on selgelt silme ees ning ka üksikasjalikud punktid nende saavutamiseks kirja pandud. Ole realistlik ja koosta endale samm-sammult eesmärgid, mida täita. Selleks pead eelkõige täpselt teadma, mida tahad, sest ilma selleta on raske kuskilt alustada ja midagi saavutada.