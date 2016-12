Pane tähele: salakavalad allahindlused võivad olla vaid peibutus

Sooduspakkumiste juurest leiad sageli märkuse «kuni kaupa jätkub», mis ärgitab otsustamisega kiirustama ja samas annab kaupmehele vabanduse juhuks, kui kaup peaks oodatust paremini müüma, kirjutab «Osta targalt» ajaveeb.

Osa paljulubatud sooduspakkumisi ei ole aga mõeldud müügiks, vaid poodituleku peibutamiseks, sest soodushinnaga kaupa kas on vähe, ei ole üldse või on see otsa lõppenud juba kampaania alguses. Kui inimene on aga peibutuse peale korra juba kohale läinud, ostab ta midagi muud või teeb samas ära oma igapäevaostud.

Tarbijakaitseamet rõhutab, et selline peibutus on seadusega keelatud: varutud kauba kogus peab arvestama kampaania suuruse ja tõenäolise läbimüügiga.

Peibutusreklaamiks võivad osutuda ka eksitav viitamine lõpumüügile ja tavahinna esitlemine soodushinnana ning samuti kampaaniad sõnumiga «Allahindlus kuni xx protsenti», milles on väljakuulutatud soodustusega vaid mõni üksik toode.

Kord kirjutas tarbijakaitseametile nördinud tarbija, kes jäi ilma ühes jaeketis seitsmepäevase kampaania raames reklaamitud Norra lõhest: «Pool Tallinna (Nõmme-Mustamäe-Õismäe) linna käisin-helistasin läbi ja kaks päeva peale kampaania algust toodet saada ei ole!» kurtis ta.

Eksitav kauplemisvõte on ka see, kui kauplus tellib seitsmepäevase kampaania jaoks ainult kolm mahlapressi, mida soodushinnaga pakkuma hakatakse. Samas edastatakse tarbijatele selle kohta otsepostitusega näiteks 5000 reklaamlehte ning kaupa juurde saada ei ole võimalik.

Kui reklaamitud soodushinnaga toode saab kaupluses otsa seitsmepäevase kampaania esimesel või teisel müügipäeval ja kaupleja ei paku tarbijale sama hinnaga samaväärset asendustoodet, on tegemist müüginõuete rikkumisega.

Samas, kui reklaamitud toode lõpeb viiepäevase kampaaniaperioodi viimasel päeval, ei ole kauplejal võimalik kiiresti asendustoote pakkumist korraldada.

Mida teha, kui märkad ebaausat kauplemisvõtet?