Nipivideo: kuidas õigesti ilutulestikku lasta

Enne ilutulestiku käitlemist tee kindlaks, et tootel ei oleks väliseid mehhaanilisi vigastusi. Ära kasuta seda, kui tekib kahtlus selle kvaliteedi osas. Kindlasti loe läbi toote kasutusjuhend ja käitu vastavalt sellele.

Kui valisid aastavahetuseks patarei, siis aseta see kõvale tasasele ja tulekindlale pinnale nii, et see ei saaks ümber kukkuda. Vajadusel toesta kivide, liiva, mulla või muu seesugusega. Patarei paber tuleb eemaldada vaid nii palju, et saaksite kätte süütenööri. Süüta süütenöör ja eemaldu kiiresti ohutusse kaugusse.

Kui toode pärast süütamist kuni kuue sekundi jooksul tööle ei hakka, võib sellele läheneda alles pärast 10-15 minuti möödumist.

Kodust ilutulestikku on näha julgelt paarisaja meetri kaugusele, mistõttu ei ole vajalik sellele nõnda lähedal seista - kaugemalt on vaade veel ilusamgi.