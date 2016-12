Uuest aastast hakkab Päästeamet ehitusteatisi ja -taotlusi vaid veebis menetlema

Omavalitsusjuhtidele ja ehitusvaldkonna ametnikele saadetud kirjas teatab amet, et kui seni on päästeasutused võtnud vastu ja menetlenud ka paberkandjal esitatud teatisi ja taotlusi, ei näe sellist võimalust kehtivad õigusaktid tegelikult juba aprilli algusest ette.

«Vastavalt ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusele kohaldatakse alates 2016. aasta 1. aprillist seaduse sätteid pädevale asutusele dokumentide elektrooniliselt EHR-i kaudu esitamisele, lubade menetlemisele EHR-is ja lubade väljastamisele EHR-i,» seisab kirjas.

«Vaatamata eelnimetatud asjaolule, on päästeasustused siiani võtnud vastu ja menetlenud teatisi ja taotlusi, mis on esitatud paberkandjal. Samuti on menetletud neid teatisi ja taotlusi, mis on esitatud küll EHR-i kaudu, kuid muud vajalikud dokumendid on esitatud paberkandjal,» seisab ameti kirjas.

Hetkel saabub päästeameti teatel päästekeskustele elektroonselt läbi digitaalse ehitusregistri umbes 80 protsenti kõikidest teatistest ja taotlustest.