Vaata, kui kaua on toidupoed aasta viimasel ja esimesel päeval avatud

Maxima avab aasta viimasel päeval poed tavapärasel ajal ja sulgeb kella üheksast õhtul, vaid mõned suuremad kauplused on lahti kella kümneni. 1. jaanuaril avatakse poed taas kell kümme hommikul ning lahti on need üheksani õhtul, mõni üksik väikepood on aasta esimesel päeval ka terve aja suletud.

Maxima veebipoest on veel võimalus tellida kaup koju kuni kella 20ni, 1. jaanuaril aga teenust ei osutata.

Prismad on aasta viimasel päeval avatud kella 8-21 ja aasta esimesel päeval kella 12-23.

Selverid avatakse 31. jaanuaril tavapärastel aegadel ja need jäävad avatuks kuni kella 21ni. Järgmisel päeval võib poeplaani pidada alates kella 12st kuni 22ni.

E-Selveri teenust osutatakse aasta viimasel päeval kuni kella 20, 1. jaanuaril kullerid puhkavad ning 2. jaanuaril toimub teenus vastavalt tavapärasele graafikule kuni kella 22.

Rimid on avatud laupäeval tavapärasest ajast ning enamik poode sulgeb uksed kella 20st. Järgmisel päeval avatakse poed taas kella 12 ning suletakse kell 20, vaid üks pood jääb avatuks 22ni. Mõned üksikud poed, peamiselt mini-Rimid on aasta esimesel päeval suletud.

Konsumi, Maksimarketi ning A ja O puhul on raske mingit üldist tava välja tuua. Mõne poe puhul ei muutu kummalgi päeval midagi, mõni aga on suletud.

Comarketid on aasta viimasel päeval enamasti avatud kella 9-22, 1. jaanuaril aga kella 10-22, mõned üksikud poed ka kuni kella 23.