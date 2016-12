Vaata järele: need on tarbijate kümme lemmikbrändi maailmas

Edetabel hõlmab ligi 300 miljardi ostleja arvamust ning 15 000 brändi 44 riigist, vahendab Business Insider.

10. Dove. Unileverile kuuluv kaubamärk on üks juhtivaid tervise- ja ilutoodete kategoorias ning on näiteks Ladina-Ameerikas viie enimostetud kaubamärgi seas. Võrreldes üle-eelmise aastaga on Dove tooted tänavu lisandunud 31 miljonisse uude majapidamisse.

9. Knorr. Ka Knorr kuulub Unileverile ning need puljongid, kastmesegud, topsitoidud jm on tuntud üle maailma.

8. Indomie. Indofoodi kaubamärgi nuudlid on Indoneesias juhtival kohal ning tuntud rohkem Aasia riikides.

Indomie tooted / Tootja foto

7. Nescafe. 2014. aasta seisuga on see koha võrra allapoole kukkunud, kuid säilitab suure populaarsuse.

6. Pepsi. Kuigi Pepsi jääbki ilmselt Coca-Colaga konkureerima, siis näiteks Egiptuses eelistatakse just seda karastusjooki.

5. Lays. Ka Laysi bränd kuulub PepsiCo alla ning tänavu sai Lays aina populaarsemaks veel 25 miljonis majapidamises.

4. Maggi. Tegu on Nestle enimmüüdud toodetega, mille nuudlitele, pakisuppidele, kastmesegudele jm ei ole maailmas vastast.

Lifebuoy tooted. / Tootja foto

3. Lifebouy. Tänavu paigaldati Lifebuoy desinfitseerivad tooted Araabia Ühendemiraatide ja Indoneesia ühistranspordivahenditesse ning lisati häälsüsteem, mis meenutaks inimestele, et nad sagedamini käsi peseks.

2. Colgate. Colgate tooteid ostab juba niigi kaks kolmandikku kõigist maailma majapidamistest, kuid tänavu lisandus nende hulka veel 40 miljonit, mis on ühtlasi selle aasta suurim tarbimiskasv.

1. Coca Cola. Sellel armastatud karastusjoogil on võime olla alati käeulatuses, kuhu sa ka ei läheks – olgu tegu poeletiga või spetsiaalse Coca-Cola külmikuga.