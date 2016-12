Lugeja küsib: kas võin nõuda lühikest tööpäeva, kui olin 23.12 puhkusel?

Vastab tööinsepktsiooni nõustamistalituse juhataja Anni Raigna.

Ei. Lühendatud tööpäev ei mõjuta puhkust. Samuti ei ole töötajal õigus nõuda mõnel muul päeval tööpäeva lühendamist. Tööpäeva lühendamise eesmärk on see, et töötajad töötaksid enne vastavat riigipüha kolm tundi lühemalt, kui muidu.