Lugeja küsib: kas riigipüha teeb firma antud talvepuhkuse pikemaks?

Vastab tööinspektsiooni nõustamistalituse juhataja Anni Raigna.

Tööandjal on kohustus teavitada töötajat töölepingus puhkuse pikkusest. Kui lepingus pole jõulupuhkuse kohta märget, siis võib tegemist olla olukorraga, kus tööandja on ette näinud soodustuse, mille kohaselt antakse töötajatele vabad päevad, kuid jätkatakse nende eest palga maksmist. Sellisel juhul pole tegemist põhipuhkuse osaga ning riigipühade arvelt ei saa pikemalt puhata.

Et spekulatsioone vältida, peaksite tööandjalt täpsustama, millega tegu. Kas põhipuhkuse osaga (võib-olla on see reguleeritud töökorralduse reeglites) või on tegemist vabade päevadega, mille tööandja hüvitab.