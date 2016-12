Brändidest priiks: noored eemaldavad riietelt firmalogosid

Näiteks jagavad blogijad aktiivselt õpetusi, kuidas särkidele ja mütsidele õmmeldud logosid kergesti eemaldada, kirjutab Independent. Päikeseprillidelt nühitakse logosid maha aga hoopis küünelakieemaldajaga.

Nii näitavad ka uuringud, et millenniumilapsed eelistavad ilma logodeta riideid, kuna nad ei soovi, et neid vaadataks või lahterdataks brändide järgi.

Mõni aktiivsem noor võib esindada hoopis omaenda brändi, kui saab sotsiaalmeedias tuntuks näiteks oma Instagrami-piltide või Youtube’i-videote järgi. Seega on tekkinud arvamus, et mõne teise firma reklaamimine oma käekotil või jalanõudel pole vajalik ning näitab kandjat hoopis vähem atraktiivsena.

Kuigi toodete kvaliteet võib ju hea ja ostmist väärt olla, siis ei pruugi see alati sobituda imidžiga, mida kandja näidata üritab ning millele selle firma kuvand ei vasta.

Taaskasutuse ajastul tundub firmamärkide eksponeerimine ka veidi kohatu. Keskenduma peaks sellele, et tegu on kvaliteetse kangaga, mis peab vastu mitme kandja aja.

Ka rõivatootjad on hakanud mõistma, et logoga suurelt üle kirjutatud tooted pole tarbijatele enam nii atraktiivsed. Näiteks Coach ja Michael Kors on tajunud selliste toodete müügi langust, mistõttu on nad ka õppust võtnud ja oma uute kottide disaini muutnud.

Vaata videost, kuidas üks nobenäpp eemaldab mütsilt firma logo.