650 000 ID-kaarti vajavad tuleval aastal uuendamist

RIA teatel kasvab uuendamist vajavate kaartide arv ühe miljonini ning lähima poole aasta jooksul saavad ID-kaartide tarkvara uuendada 650 000 inimest.

Sedavõrd suured numbrid tulevad asjaolust, et paljudel inimestel on mitu identiteedikandjat – ID-kaarti kantakse kaasas ja kasutatakse eraeluliste asjade ajamiseks, digi-ID on sageli kasutusel asutustes ja firmades digitaalse töövoo tagamiseks.

Oma kaardi uuendamiseks tuleb ID lehelt laadida arvutisse uusim ID-tarkvara ning jälgida selle antavaid juhiseid. Kaarti uuendatakse, et paigaldada sellele tugevamal krüptograafial põhinev sisu.

Kui tarkvara uuendamisvõimalust ei paku, siis pole konkreetse kaardi uuendamise aeg veel käes või ei vaja kaart uuendamist.

Kui uuendamine ebaõnnestub, siis tuleb kaardiga pöörduda Politsei- ja Piirivalveameti teeninduspunkti. Kui ka seal uuendamine ebaõnnestub, siis asendatakse kaart uuega.

Kauguuendamine algas 2016. aasta märtsis ning aasta lõpuks uuendas oma ID-kaarti 70 000 inimest. RIA soovitab kaarti uuendada 2017. aasta esimesel poolaastal.

Teisel poolaastal kaob enne 2014. aastat välja antud kaartide kauguuendamisvõimalus, kuna alates juulist kaartidele paigaldatav tarkvara ei mahu enam vanematele kaartidele.

