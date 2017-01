Osad rongipeatused jõuavad 21. sajandisse

«Reisija jaoks tähendab see nö televiisorit, mis näitab vastavate teede väljumisi. Näitab vahetult väljuva rongi väljumist ja paari-kolme järgmist rongi ka,» rääkis Eesti Raudtee arendusdirektor Anvar Salomets. Mõne aasta eest paigaldati pilootprojekti käigus Sauele elektrooniline tabloo. Uued tablood peaksid tulema Salometsa sõnul veelgi kaasaegsemad.

Kohalikud omavalitsused tasuvad maksumusest minimaalselt 15 protsenti, ülejäänud summa katab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist. Esimeses etapis on kavas panna üles tablood kuni 23 peatusesse, mis vastavad meetme «Raudteepeatuste ühendamine erinevate liikumisviisidega» nõuetele. «Antud meetme raames on küll toetuse saajad kohalikud omavalitsused, kuid pidades silmas Eesti Raudtee kohustust infotabloosid edaspidi hallata, hangib ja paigaldab Eesti Raudtee vastavad infotablood ühtse tehnilise lahenduse järgi,» ütles Salometsa.

Infotabloosid soovisid Saue, Aegviidu, Jõhvi , Tabivere, Jõgeva, Saku, Kasemetsa, Kiisa, Urda, Elva, Raasiku, Aruküla, Tapa ja Rapla.

Tallinnas Balti jaama tulevad infotablood iga tee otsa. «Esimesena on meil plaanitud teha Balti jaam. Kevadel vastu suve võiks see olla valmis,» arvas Salomets.

«Kuna hetkel ei ole veel pakkumuste hindamine lõpetatud ning ei tea, mis on eduka pakkuja hind infotabloole, siis ei oska öelda, kas keegi kohalikest omavalitsusest loobub tabloode hankimisest või leitakse täiendavad vahendid,» sõnas Keskkonna investeeringute keskuse projektikoordinaator Ööle Janson.

Tulevikus on Eesti Raudteel kavas infotabloodega varustada kõik Eesti rongipeatused. Eesti Raudtee taristul on kokku 93 jaama ja peatuskohta, kus asuvad reisijate ooteplatvormid. Lisaks on teatud hulk reisijate ooteplatvorme Edelaraudtee Infrastruktuuri AS jaamades ja peatuskohtades.