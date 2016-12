Suri Kinder Surprise'i üllatusmuna looja

Salice oli insuldi järgselt pikka aega haiglaravil Pavia linnas Põhja-Itaalias, teatas tema loodud sihtasutus Color Your Life.

Salice läks Ferrero Food Groupi tööle 60ndatel ning temast sai õige pea selle tegevjuhi Michele Ferrero parem käsi, kirjutab Local. Ferrerole kuulub aga au olla Nutella šokolaadikreemi looja.

70ndatel otsis ettevõte populaarset toodet, mida müüa lihavõtete ajal, kuid mida inimesed ostaks lisaks sellele perioodile aastaringselt. Koostöö tulemuseks oli Kinder Surprise šokolaadimuna, mis tänu selles sisalduvalt üllatusele muutus laste hulgas ülipopulaarseks.

Ferrero ettevõte on rohkem kui 40 aasta jooksul müünud miljardeid üllatusmunasid. «Selle leiutaja oli ikka Ferrero, mina olin vaid teostuse läbiviija,» on Salice ise korrutanud, kuigi ta on olulist rolli mänginud veel mitme tuntud maiuse loomisel.

Salice läks pensionile 2007. aastal ning Ferrero premeeris teda kopsaka boonusega. Ta investeeris selle oma fondi, mille eesmärk on lasta 13-18-aastastel noortel arendada oma parimaid andeid.