Soomlased võivad keelata rõdudel suitsetamise

Rahva nõudmisel viidi Soome seadusesse muudatus, millega oleks lihtsam keelata suitsetamine korterelamute rõdudel.

Soome korteriühistud saavad sellest aastast taotleda kohalikelt omavalitsustelt rõdudel, hoovidel või isegi siseruumides suitsetamise keeldu.

Isännöintiliitto kinnisvara haldamise ühing ennustab, et paljud korterühistud hakkavad keeldu esimesel võimalusel taotlema.

«Rõdudel suitsetamine on ilmselt üks kõige vastuolulisem teema. See häirib paljusid teisi kortermaja elanikke,» kommenteeris Isännöintiliitto õigusnõunik Tommi Leppänen. «Meile on jäänud mulje, et keelu jõustumine on oluline paljudele.»

Ühtlasi ennustatakse, et enamik korterühistuid, kes keeldu taotleb, on pärit kas pealinna ümbrusest või mõnest teisest suuremast linnast.

Kuni selle aastani oli Soomes võimalik kortermajas rõdudel suitsetamine keelata vaid juhul, kui leitakse, et see kahjustab ka teiste elanike tervist. Reaalse keelu kehtestamine oli üsna keeruline.

Kuigi nüüdsest on keelu jõustumine lihtsam, on selleks siiski vaja kõigi majaelanike nõusolekut. Keelu jõustumisel peab rõdul suitsetaja maksma leppetrahvi. Kuigi teoorias võib see läbimõeldult kõlada, siis paljud leiavad, et praktikas on keeldu raske rakendada.