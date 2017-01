Alateadlik põhjus, miks sa oma iPhone'i «kogemata» lõhud

Columbia ärikoolis tehtud uuringu kohaselt on inimesed oma telefoniga palju hoolimatud, kui poelettidele on jõudnud müügile uus versioon.

Uuringu korraldajate sõnul on see fenomen uue ja parema toodangu tahtmine. Leiti, et isegi kui inimesed arvavad, et nad hoolitsevad oma telefoni eest, uue versiooni müüki tulemisel jääb vana telefon unarusse ja hool kaob.

Uuringut tehti mitmes etapis. Esmalt jälgiti programmi IMEI Detective kaudu kaotatud iPhone'ide arvu. Selgus, et enne uue iPhone'i versiooni väljatulemist kaotati järjest rohkem telefone.

Nimelt kaotati 2013. aastal augustikuus kõige rohkem iPhone 5 versiooni telefone, see aga on ligidal 20. septembrile 2013, mil tuli välja uus iPhone 5S. Sarnaselt sellega tõusis kaotatud iPhone 5S telefonide arv, mida lähemale saabus 19. september 2014, mil tuli välja iPhone 6.

Korraldati ka online-küsitlus 602 mobiiltelefoni omaniku seas (nende hulgas ka iPhone'i kasutajad). Leiti, et mida vähem aega on jäänud uue versiooni väljatulemiseni, seda hooletumalt käitub telefoni omanik oma telefoniga.

Lisaks telefonidele leiti, et sama fenomen kehtib ka kruuside, šampooni ja klaaside puhul.

Columbia ärikooli turundusprofessori Silvia Bellezza sõnul tunneksime me süüd, kui vahetaksime vana korras telefoni uue vastu ilma konkreetse põhjuseta. «Me peame oma ostu enda jaoks ära põhjendama,» kommenteeris ta. «Seega kasutame me oma telefoni vihma käes aru saamata, et meie hooletuse taga on tegelikult põhjus.»

Apple'i ettevõte peab aga tänama inimesi nende hooletuse puhul. Suurem osa nende tulust tuleb siiani iPhone'i telefonide müügist.

Seega, kui kunagi mõtled, miks ma jätsin oma telefoni taksosse või miks ma ta maha viskasin, siis saad sa selles ainult iseennast ja oma alateadlikku tahet uut telefoni saada süüdistada. Või siis Apple'it, et nad uue tootega välja tulid.