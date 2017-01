Soomlased hakkavad pensioniiga järk-järgult tõstma

Pensioni osas tõotab 2017 tulla Soomes muudatuste aasta, mil järk-järgult hakatakse suurendama pensioniiga, kirjutab Yle uudisteportaal.

Nimelt asutakse tänavu pensioniiga tõstma kolme kuu võrra aastas, et saavutada 2025. aastaks pensionieaks 65 eluaastat. See puudutab inimesi, kes on sündinud 1955. aastal või pärast seda.

Kui varem kehtis Soomes reegel, et pärast pensioniiga edasi töötades saadi selle pealt 4,5 protsenti aastas, siis tulevikus pensionile jäämist edasi lükates suureneb sissetulek 0,4 protsenti kuus ehk 4,8 aastas.

«Varasem aastakoefitsient tuleb asendada kuumääraga, kuid inimesed pole veel aru saanud, et lõppkokkuvõttes on tulemus pensioni kogusummas suhteliselt sama,» lisas Soomes pensionitega tegeleva Varma esindaja Pauliina Hilkamo.

Aastaid oli populaarne n-ö osalise tööajaga pension, mida sai taotleda alates 61. eluaastast, ning töötaja pidi vähendama oma töötunde. 2017. aastast asendatakse see osalise vanaduspensioniga, millega ei nõuta enam töötundide vähendamist.

2017. aastast vähendatakse ka osalisele vanaduspensionile jäädes iga kuu väljamakstavat pensioni 0,4 protsenti kuni pensioniea saabumiseni, mis teeb kokku 4,8-protsendise kärpe aastas.

Soomes usutakse, et muudatus tasub end ära ning pensionäride arv hakkab näitama mõõdukat kasvu, samas kui tööealiste inimeste arv suureneb ning tööhõive paraneb.