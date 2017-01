Eesti ettevõte arendab militaartarbeks kauasäilivaid toidupakke

«Külmkuivatamine toimub sublimatsiooni teel, mille puhul vaakumi abil muudetakse vesi tahkest olekust gaasiliseks, läbimata vedelikufaasi. Nii säilib toiduainete loomulik maitse ja lõhn. Kuna niiskusesisaldus tootes on nullilähedane, siis bakterid seal elutseda ei saa, nii et õiges pakendis säilib toit värske veel kaua, ulatudes kuni 25 aastani,» ütles ettevõtte arendusjuht Brigita Puustusmaa BNS-ile.

Tactical Foodpacki kaubamärki kasutav Tactical Solution OÜ uurib koos Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskusega toidupakkide säilivusaja pikendamise võimalikkust, firma soovib tõsta toidupakkide säilivust vähemalt kaheksa aastani. Kui tulemused on positiivsed, plaanib ettevõte uurida toitudupakkide säilivust edasi, selgitamaks välja maksimaalne võimalik säilivusaeg.

Praegu on ettevõtte toidupakid saadaval veebipoes ning mõnes matka- ja militaartarvete poes Eestis. «Läbirääkimised käivad hetkel lisaks suuremate matka- ja militaarpoe kettidega Poolas, Soomes, Ungaris ja Saksamaal, kuid oleme turul tegutsenud alles neli kuud ja ekspordi läbirääkimised nii kiirelt kahjuks ei käi. Toodete müügi põhisuund on aga hoopis erinevate riikide kaitseväe üksuste varustamine kvaliteetsete toidupakkidega,» ütles Puustusmaa.

Ettevõte arendab ka kahekümne nelja tunnist rotatsioonipakki, mis on suunatud toote hinna tõttu eelkõige eriüksustele, kuid tootearendusega plaanitakse jõuda ka Eesti kaitseväele taskukohase toidupakini.

«Algust oleme teinud Eesti kaitseväega, mille hanke tulemusi alles ootame. Kahjuks on tänase hanke kriteeriumiks ainult hind, nii on meil keeruline võistelda 1-2 euroste raskete konservtoitudega, kuid loodame, et mõned kvaliteetsed kergtoidupakid siiski valikusse tulevad ja jõuavad ka kaitseväelase põhipakki,» ütles Puustusmaa.

Lisaks on Tactical Foodpack saatnud toidupakid testimiseks ka Leedu, Poola, Ungari, Tšehhi, Saksamaa, Itaalia, Singapuri ja USA eriüksustele. «Senine tagasiside on olnud ülimalt positiivne nii toote maitse kui ka pakendidisaini osas,» ütles Puustusmaa.

Ettevõte on Tactical Foodpacki arendamisel lähtunud sõjaväe eriüksuse nõudlusest kerge kaalu, kõrge toiteväärtuse ja hea maitsega toitude järgi, mida on võimalikult mugav kasutada.