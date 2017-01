Austerlane leiutas viisi, kuidas lumeta talvel aed lumega katta

Kasutades vett aiavoolikust ja tehnilisi vahendeid, mis maksavad mõnisada eurot, saad sa tekitada aias lumesaju, vahendab The Local.

Sarnaselt Eestiga on ka Austrias olnud üsna lumevaene talv. 25-aastane Christopher Hölzl on suutnud ehitada kuus meetrit pika lumefiguuri, kasutades selleks enda loodud lund.

Idee ise lund valmistada tekkis juba mõni aasta tagasi, kuna noormees õpib mehaanikainseneriks. 500 tundi tööd kandis vilja – ta suutis leiutada kodukootud lumekahuri.

Kodukootud lumekahuri otsik. / facebook.com

Lume valmistamiseks kasutas Hölzl vett aiavoolikust, kompressorit ja kõrgsurvepesurit. Nõnda sai ta ehitada isikliku peotoaga lumekindluse, kus oma sõpru võõrustada. Noormehe sõnul on inimesed üllatunud, kui näevad tema lumekindlust ning ta usub, et kindlus peab vastu veebruari lõpuni.

Kindluse ehitamine võttis aega üheksa külmemat ööd. Lumekindluses on ka liumägi lastele, vahitorn ja sisevalgustus.

Hölzl on alustanud ka oma äriga, nimelt müüb mees oma lumekahuri otsikuid veebipoes snow4home. Ta usub, et otsikutel on turgu perede seas, kes igatsevad endale ka lumekindlust.