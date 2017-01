Burger King pidi hispaanlaste pärast nime muutma

Burger King teatas, et muudab Hispaanias asuvad restoranid Burguer Kingiks, sest hispaanlased pole aastatega suutnud ära õppida ettevõtte nime hääldamist, vahendab The Local.

Teates seisab, et uus nimi on kirjutatud nii, nagu seda hääldama peaks. «Otsustasime mugandada nime, et Hispaania turul klientidele paremini kättesaadavad olla. Nüüdsest kirjutatakse Burger lisa «u» tähega – Burguer,» andis ettevõte teada.

Lugu tekitas Hispaanias furoori ja levis kulutulena Hispaania meediakanalites.

Selgus aga, et avaldus oli mõeldud esitamiseks 28. detsembri hommikuks, mis on El Dia de los Inocentes ehk Hispaania versioon esimesest aprillist. Ekslikult saadeti aga avaldus päev varem laiali.

Burger Kingi esindaja sõnul pidi tegu olema naljaga ning kiirtoidukohad jäävad kandma oma senist nime.