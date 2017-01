Hoiatav video: kinnitamata kummut põhjustas ränga õnnetuse

Eelmise aasta lõpus teatas Ikea, et maksab kolmele USA perele valuraha, kuna nende lapsed hukkusid ümber kukkunud kummuti alla jäädes. Kuigi õnnetusi põhjustanud Malmi kummut on Ikea üks kõige populaarsemaid kaupu, mida on müüdud miljoneid, soovis pärast traagilisi õnnetusi vaid 300 000 peret komplekti, millega kummutit seina külge kinnitada.

