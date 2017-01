Ekspert soovitab: hea hinna ja kvaliteedi suhtega vahuveinid

Veiniajakirja Wine Spectator toimetaja Alison Napjus tõdeb, et vahuveinide puhul on eriti suur erinevus selles, kas tegu on vintage-tootega või mitte, kirjutab Business Insider.

«Vintage on kallim ning selle aastakäik on sümboolne. Mitte-vintage vahuveinid on enamasti nende segud, saadaval soodsama hinnaga ning moodustavad suurema osa sellest, mida pakutakse poelettidel,» selgitas ta. Vintage-vahuveini kääritatakse enamasti kaks korda kauem kui mitte-vintage'it.

Kõrgemat hinda ja kvaliteeti näitavad ka mõisted «blanc de blancs», «blanc de noirs» ja «rose». Napjuse sõnul on need kallimad, kuna neid valmistades kasutatakse spetsiaalseid viinamarjasorte ning neid toodetakse vähem. Samuti mõjutab lõpphinda tootmisprotsess.

Napjus koostas lühikese valiku parima hinna ja kvaliteedi suhtega vahuveinidest, mida on ühtlasi kõrgelt hinnanud ja kommenteerinud ka Wine Spectator. Enim leidub nende hulgas Cava, Champagne'i ja California piirkonnas toodetud vahuveine.

Järgnevad nimed on tuttavad pigem veinisõbrale, kes külastab ostu tegemiseks spetsiaalseid veinipoode. Soodsamad pudelid saab enamasti kätte 12-20 euro eest, ent mida kõrgem skoor, seda kallim on ka hind. Nii ulatub üle 90-punktise skooriga vahuveinide hind 40-50 euroni.

Freixenet Cordon Negro Extra Dry Cava

Skoor: 86/100

Piirkond: Cava, Hispaania

Maitse: suitsune, vürtsikas, sisaldab ploomi ja mandariini noote

Ca' Furlan Cuvée Beatrice Prosecco Extra Dry

Skoor: 87/100

Piirkond: Prosecco, Itaalia

Maitse: tasakaalustatud ja kergelt mahlakas

2012 El CepMarques de Gelida Gran Reserva Brut Cava

Skoor: 87/100

Piirkond: Cava, Hispaania

Maitse: õun, mandel, sidrun

Nino Franco Brut Valdobbiadene Prosecco Superiore Rustico

Skoor: 88/100

Piirkond: Prosecco, Itaalia

Maitse: valge virsik, Tai basiilik, mandel, sidrun

2011 Juvé y Camps Brut Nature Cava Gran Reserva de la Familia

Skoor: 89/100

Piirkond: Cava, Hispaania

Maitse: suitsumekk, pirn, apelsinikoor, vanilje ja ingver

Gloria Ferrer Blanc de Blancs Carneros

Skoor: 90/100

Piirkond: California, USA

Maitse: karge ja koorene

Ferrari Brut Trento

Skoor: 90/100

Piirkond: Trentino, Itaalia

Maitse: Aasia pirn, ingver, pähkel, sidrun

Ployez-Jacquemart Brut Champagne Extra Quality

Skoor: 91/100

Piirkond: Champagne, Prantsusmaa

Maitse: puuviljane, aprikoos tõuseb esile

Lanson Brut Champagne Black Label

Skoor: 91/100

Piirkond: Champagne, Prantsusmaa

Maitse: mineraalne, suitsune

Pol Roger Brut Champagne Réserve

Skoor: 92/100

Piirkond: Champagne, Prantsusmaa

Maitse: pošeeritud pirn

2008 Moutard Père & Fils Brut Champagne Cuvée des 6 Cépages

Skoor: 92/100

Piirkond: Champagne, Prantsusmaa

Maitse: tasakaalustatud ja mahlakas, suitsu- ja vürtsinootidega

Bérêche & Fils Brut Champagne Réserve

Skoor: 92/100

Piirkond: Champagne, Prantsusmaa

Maitse: happeline, mustsõstar, apelsinikoor

Alfred Gratien Brut Champagne

Skoor: 93/100

Piirkond: Champagne, Prantsusmaa

Maitse: happeline, maitseküllane, õhuline

2009 Domaine Chandon Brut Yountville Vintage