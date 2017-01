Kõik, mida me teame pohmellidest ja mis selle vastu aitab

Mõne alkohoolse joogi joomine võib osale inimestele järgmisel päeval tähendada seda, et enesetunne on normaalsest kaugel: pea valutab, suu kuivab ja kõhus keerab. Tekib mõte enam mitte kunagi alkohoolseid jooke tarbida. Kuid ehk on midagi, mis aitaks järgmise päeva pohmelli vältida?

Lühikene vastus on ei. Kuigi paljud usuvad, et pohmell on tekkinud vaid alkoholist tingitud vedelikupuudusest, siis tegelikult on pohmellis palju enamat. Kui täiesti aus olla, siis on suur osa, mis puudutab pohmelle, veel teadlastel uurimata.

Igaks juhuks märgib The Independent ära, et artiklis on juttu vaid pohmellist, mitte pikaaegse alkoholitarbimise järelmõjudest. Tihedad pohmellid on üks märk sellest, et peaksid alkoholitarbimist vähendama.

Oluline osa pohmellist sõltub sellest, kuidas meie keha alkoholi lagundab

Alkoholist tingitud pohmelli uurinud grupi liige, psühholoogiaprofessor Richard Stephensi sõnul mängib pohmellitugevuse juures olulist rolli see, kuidas keha alkoholi lagundab. Nimelt lagundab meie keha esimesena alkoholis olevat etanooli. Etanool lagundatakse väikesteks orgaanilisteks hapetest, mis omakorda tekitab vedelikupuudust ning peavalu. See protsess leiab aset 10 tundi pärast alkoholi tarbimise lõpetamist.

Alkoholi jääkained võivad samuti probleeme põhjustada

Etanooli lagundamisel võivad mõningal juhul tekkida jääkained, nagu atseetaldehüüd, atsetoon ja parkained. Neid aineid leidub peamiselt tumedamates jookides ja need võivad olla tugevama pohmelli üheks põhjuseks.

Mõned alkohoolsed joogid põhjustavad hullemat pohmelli

Viski võib sulle küll meeldida, kuid mida tumedam on jook, seda rohkem on ka selles analooge (keemiline koostisosa, mida leidub pigem tumedamates alkohoolsetes jookides nagu tume rumm, punane vein või viski), seda hullem on ka järgmine päev.

Üks uuring, mis kandis nime «Bourboni viski versus viinamürgistus: mõju pohmellile, magamisele ja järgmise päeva neurokognitiivsele tulemuslikkusele noortel täiskasvanutel» leidis, et viskit joonud inimestel oli järgmisel päeval hulga kehvem olla.

Alkohol põhjustab kehas vedelikupuudust

On teada, et pärast alkoholi tarbimist valutab järgmisel päeval pea vedelikupuuduse tõttu. Inimesed loodavad, et magamamineku eel suure koguse vee joomine aitab neil järgmine päev end paremini tunda.

Kuigi vedeliku tarbimine on igati teretulnud, siis ei võta see siiski pohmelli ära. Suur osa põhjustest on siin juba varem mainitud orgaanilistest hapetest tingitud peavalu. Kuigi me vajame vett oma kehas, et paremini alkoholi lagundada, ei tunne me tegelikult end siiski paremini enne, kui kogu alkohol ja selle jääkained on lagundatud ja kehast väljunud.

Järgmisel päeval uuesti joomine aitab, kuid see võib viia alkoholismini

Kui keegi hakkab hommikul alkoholi peale jooma, siis hetkeks aitab see enesetunnet, sest keha jätab juba lagundatud väikesed orgaanilised happed rahule ja asub etanooli lagundama. Küll aga on see lahendus vaid ajutine, sest mingil hetkel tuleb joomise lõppedes kehal hakata tagajärgedega tegelema.