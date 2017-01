Südamerikkega Norman: see ei ole veel maailma lõpp

Puudetoetuse saamiseks tuleb südamehaige lapse vanemal üsna palju vaeva näha, kuna puude määramisel keskendutakse peamiselt käte ja jalgade liikuvusele. «Mootori ehk südame toimimise kohta pole puudemääramise dokumendis isegi vähimatki küsimust,» tõi Eva näiteks. Ta lisas, et nii ei arvesta see küsimustik piisavalt südamehaigete vajadustega – abivahendite all mõeldakse keppe ja karke, kuigi abivahend võib olla ka näiteks tehisklapp südames.