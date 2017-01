Maaletooja vastulause: testija ei osanud hambaharja kasutada

«Issa on mõeldud kasutamiseks samuti nagu kasutate tavalist hambaharja. Tõhusaimate hambapesutulemuste saavutamiseks soovitame liigutada seadet hammaste ja igemete välispinnal laiades ringides. Hammustamis- ja närimispindu harjake horisontaalselt tagasi- ja edasisuunas,» rääkis Vincent Holdingu juht Rainer Eiland.

Ta selgitas, et Foreo Issa hambaharja pead on mõeldud selleks, et puhastatakse ka igemete pealt. «Antud testijal jäid igeme ääred punaseks ehk pesemata, kuna testija ei puhastanud igemeid, vaid üritas tabada ainult hamba panda,» selgitas Eiland. Ta lisas, et tegu on õrnade silikoonidega, mis ei kahjusta ega ärrita igemeid, vaid on mõeldud igemete masseerimiseks.

«Foreo Issal on paindlik 3D pea, mis tähendab, et see paindub ja nii on võimalik pääseda ka raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse,» kinnitas Eiland.

Ka märkis ta, et testija polnud kursis tootevalikuga ega teadnud, et leidub erineva suuruse ja tugevusega hambaharja otsikud ja ka keelepuhastajad.

