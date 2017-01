Loetelu: neis välisriikides on parim töötada

Briti suurpank HSBC avaldas aruande riikidest, kus on karjäärile orienteeritud väljarännanutel kõige tulusam ja turvalisem töötada, kirjutab Independent.

Selleks küsitleti üle 27 000 inimest 190 riigist nende töötingimuste, eluolu ja perekonna osas. HSBC võttis lisaks palganumbrile arvesse ka töö ja eraelu tasakaalu, karjäärivõimalusi, hüvitisi jm. Seega ei ole riigid järjestatud palganumbri, vaid üldise rahulolu ja arenguvõimaluste järgi.

Top10 karjääri edendavateks riikideks osutusid:

10. Bahrein. Keskmine emigrantide palk aastas: 94 865 eurot. 65 protsenti välisriikidest pärit töötajatest saavad Bahreinis igal aastal toetust kodumaale sõiduks.

9. Suurbritannia. Keskmine palk: 80 056 eurot. Suurbritannias on töötajatel paremad võimalused uute oskuste omandamiseks (64 protsendil vastanutest) ja karjääri edendamiseks (62 protsenti) kui nende kodumaal.

8. Hong Kong. Keskmine palk: 163 305 eurot. 68 protsenti vastanutest ütles, et seal saab küll head karjääri teha, kuid nende töö ja eraelu tasakaal on alates sinna kolimisest halvenenud.

7. Austria. Keskmine palk: 82 039 eurot. Austrias peetakse töötingimusi ja suhtumist töötajasse heaks. 71 protsenti tõi välja, et töö ja eraelu on võimalik tasakaalus hoida ning 62 protsenti nimetas töötaja arengusse panustamist.

6. Singapur. Keskmine palk: 133 359 eurot. Sarnaselt Hong Kongile kehtib ka siin reegel, et karjääri teha on hea, kuid see kipub eraelu segama. 62 protsenti vastanuist nimetas häid karjäärivõimalusi, kuid 30 protsendi arvates nende elukvaliteet seal veidi langes. Pooled aga väitsid, et töö Singapuris pakub neile rohkem rahulolutunnet.

5. Norra. Keskmine palk: 93 772 eurot. Norra pälvis töö ja eraelu tasakaalustamise osas kõrgemaid hinnanguid – seda nimetas 87 protsenti vastanuist.

4. Araabia Ühendemiraadid. Keskmine palk: 108 522 eurot. Üle poolte emigrantide saab seal eluasemekulude toetust ning kolmveerand tervisega seotud toetusi.

3. Rootsi. Keskmine palk: 81 571 eurot. 71 protsenti sinna rännanutest kiidavad, et töökultuur on arenenum kui nende kodumaal.

2. Saksamaa. Keskmine palk: 93 971 eurot. Saksamaa on üks parimaid sihtpunkte neile, kes soovivad omandada uusi tööalaseid oskusi ning hindavad tööohutust.