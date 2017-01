Õhtuti töötajad kaebavad lastehoiuvõimaluse puudumise üle

Kui tahame, et poed töötaksid õhtuti ja kiirabi ka nädalavahetustel kohale sõidaks, tuleks seadusemuudatusega kohustada kohalikku omavalitsust, kes vanema ebatraditsiooniliseks tööajaks lapsele hoiukohta tagada ei suuda, talle hüvitist maksma, leiab võrdõigusvolinik Liisa Pakosta, kelle sõnul on sellega seotud pöördumiste arv hüppeliselt kasvanud.

Pakosta rääkis ERR uudisteportaalile, et alanud aastal plaanib ta põhjalikumalt käsile võtta lapsevanema õiguse eneseteostuseks, sealhulgas ebatraditsioonilistel aegadel töötavate inimeste laste lasteaiakohad.

«Kuidagi peaksid omavalitsused ka aru saama, et kuigi töö tegemise viisid ja meetodid on muutunud kaasaegseteks, ei ole nii, et kogu Eesti rahvas käib esmaspäevast reedeni, üheksast viieni tööl,» lausus ta.

Mulluse tüüpilise pöördumisena tõi ta välja olukorra, kus mõlemad lapsevanemad töötavad seitse päeva nädalas tegutsevas ettevõttes ja neil ei ole last nädalavahetuseks kuskile panna.

«Eelmise aasta kogemuse pealt näeme seda, et koorem ei tohiks lasuda ainult tööandjal, kes peab leidma eri kombinatsioonides sobivaid lahendusi - näiteks ühel tööandjal olid kõigil töötajail perekondlikud kohustused. Ka kohalik omavalitsus peaks pakkuma lastehoidu õhtuti ja nädalavahetustel,» rõhutas volinik.